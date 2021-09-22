Ургант высмеял проголосовавшую после родов жительницу Бурятии

Телеведущий Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил про жительницу Бурятии, которая проголосовала на выборах депутатов Госдумы через 35 минут после родов.

«Она отдала свой голос через 35 минут после того, как родила ребенка. В 16.45 родила, в 17.20 отдала свой голос. Женщина попросила привезти выездную урну для голосования в роддом. Вот что ее волнует? Это правильно. Дети детьми», — сказал Ургант.

«Дети еще будут», - поддержал его соведущий Дмитрий Хрусталев. «У нас есть фотография, когда ей в первый раз дали урну», — добавил Ургант.

Выездную урну для голосования в роддом попросила жительница Еравнинского района. Члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели выполнили просьбу женщины. Голосование состоялось буквально в родильном зале.

