Умер актер из сериала «Секса в большом городе»

Американский актер Уилли Гарсон скончался, сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон. Он известен по роли друга Сары Джессики Паркер Стэнфорда Блэтча в сериале «Секс в большом городе».

«Я так тебя люблю, папа. Покойся с миром, и я так рад, что ты поделился со мной всеми своими приключениями и сумел так многого добиться», — написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

Уилли Гарсон родился в 1964 году в городке Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Кроме «Секса в большом городе» он снимался в сериалах «Друзья», «Белый воротничок», «Твин Пикс», «Секретные материалы», «Квантовый скачок», «C.S.I.: Место преступления».