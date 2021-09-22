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Умер актер из сериала «Секса в большом городе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Lisa Franchot / CC BY-SA 4.0

Американский актер Уилли Гарсон скончался, сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон. Он известен по роли друга Сары Джессики Паркер Стэнфорда Блэтча в сериале «Секс в большом городе».

«Я так тебя люблю, папа. Покойся с миром, и я так рад, что ты поделился со мной всеми своими приключениями и сумел так многого добиться», — написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

Уилли Гарсон родился в 1964 году в городке Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Кроме «Секса в большом городе» он снимался в сериалах «Друзья», «Белый воротничок», «Твин Пикс», «Секретные материалы», «Квантовый скачок», «C.S.I.: Место преступления». 

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