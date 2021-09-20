Свобода выпустил песню на стихи советского рок-музыканта

Певец Максим Свобода выпустил последний трек в этом году. Песня «Спокойной ночи, малыш» исполнена на стихи дальневосточного поэта и рок-музыканта Александра Демина.

Песня вошла в состав трибьюта «Подключайся к моей розетке» посвященного 60-летию Демина, который стал значимой фигурой в рок-направлении.

«Спокойной ночи, малыш» Максима Свободы состоит из стихов Демина и дополненного припева, написанного музыкантом самостоятельно. В создании музыки приняли участия музыканты группы «Свобода», а в визуальном оформлении задействована певица и спутница музыканта Кристина Кошелева.

По звучанию и настроению новый трек напоминает композиции из мини-альбома «Убил-попилил», которым присуща социально-политическая направленность.