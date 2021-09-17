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Защитный гель для автомобилей разработали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Новосибирцы разработали специальный гель для ремонта автомобилей, который позволяет уменьшить расход состава в сравнении с обычной керамикой в 1,5 раза и ускорить процесс нанесения, сообщила пресс-служба НГТУ.

Специальное покрытие разработал выпускник вуза, директор компании «Автолаб Групп» Кирилл Лопухов вместе с учеными Академгородка и компанией Crystal Ceramic. 

Керамика на гелевой основе заполняет мелкие потертости и царапины, что позволяет не снимать дополнительные слои лака при полировке. 

Покрытие служит дополнительным защитным слоем, который сохраняет автомобиль от воздействия химических реагентов, применяемых на дорогах зимой. Состав геля прошел испытания и скоро появится на рынке.

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