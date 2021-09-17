Минобороны задумалось о закупке истребителей Checkmate

Минобороны рассмотрит вопрос закупки однодвигательных истребителей Checkmate (Су-75) в рамках будущей госпрограммы вооружения (ГПВ), сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли родные вооруженные силы ту технику, которую предлагают на экспорт», — цитирует ТАСС Борисова.

По его словам, российские военные исторически «осторожно относятся» в однодвигательным истребителям, предпочитая «для надежности двухдвигательные самолеты». Тем не менее в мировой военной авиации однодвигательные истребители достаточно широко распространены.

«У него есть все перспективы занять определенную нишу и у него уже есть потенциальные покупатели. Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена — это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу», — отметил вице-премьер.

Истребитель Checkmate был впервые представлен в июле этого года на авиасалоне МАКС. Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. Машина вероятнее всего получит индекс Су-75 и будет собираться на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для ракет и бомб. Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха (1,8 скорости звука), а боевой радиус — 3 тысячи километров.