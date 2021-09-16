«Дюна» Виньнева выходит в прокат

Фильм «Дюна», снятый по научно-фантастическому роману Френка Герберта, выходит в российский кинопрокат. От того, как долгожданную премьеру примут зрители, будет зависеть судьба второй части фильма, сообщил режиссер Дени Вильнев.

«Делать такие фильмы очень дорого. Поэтому создавать их - как играть в лотерею. Если заработаешь деньги, тогда можно снимать и дальше. Я люблю такие азартные игры и надеюсь, что все же у меня будет возможность снять продолжение, причем с тем же актерским составом - он самый лучший», — сказал Вильнев в интервью «Российской газеты».

Сюжет

Сюжет фильма очень близок к повествованию романа «Дюна». В галактике далекого будущего, где феодальные семейства владеют целыми планетами, враждуют два Дома — Атрейдеса и Харконнена. По воле императора, Атрейдесы получают в управление пустынную планету Арракис, где есть особо ценное вещество — Меланж (Пряность) — самое ценное в галактике.

Харконнены начинают войну, в которой побеждают. Сын герцога Пол Атрейдес и его мать Джессика сбегают и присоединяются к фрименам — аборигенам пустыни, которые становятся главным оружием молодого герцога в его борьбе с Харконненами.

Пол принимает имя «Муад’Диб» и становится настоящим фременом: он учится ездить на песчаных червях, и находит свою любовь — юную фременку Чани. По предназначению он должен стать лидером фременов.

Детали новой «Дюны»

Когда в Сети появились кадры из «Дюны» Вильнева, пара главных героев Пола и Чаны в исполнении Тимоти Шаламе и Зендеи вызвала у зрителей восхищение. Критики, посмотревшие «Дюну» на Венецианском фестивале, тоже отметили удачную подборку актеров.

По словам Стеллана Скарсгарда, играющего в «Дюне» барона Харконнена, отметил, что картина получилась очень музыкальная. За звуковое оформление отвечал композитор Ханс Циммер.

Все экранизации культовой «Дюны» Френка Герберта

«Этот фильм нужно смотреть в кинотеатре, причем на полной громкости. Если попробуете так дома - вас выселят соседи, пойдут на вас жаловаться (смеется). Этот фильм напоминает мне необычный мюзикл: много музыки, всяких эффектов и мало диалогов. Все это уносит тебя в какую-то Вселенную», — цитирует актера «Российская газета».