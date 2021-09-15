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Попытка номер пять: все экранизации культовой «Дюны»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дюна» 2021 года
Фильм «Дюна» от режиссера Дени Вильнева стал одним из самых ожидаемых и масштабных кинопроектов за последние годы. Экранизировать роман Френка Герберта уже пытались четыре раза. Но все фильмы, включая ленту Дэвида Линча, признали провальными. Чего ждать от пятой попытки?

«Дюна» — знаменитый научно-фантастический роман Френка Герберта, вышедший в 1965 году. Произведение стало одним из самых популярных в XX веке.  Герберт также написал ряд романов-продолжений — цикл, известный под названием «Хроники Дюны». Он состоит из пяти романов.

Сюжет романа

По роману действие «Дюны» происходит в галактике далекого будущего под властью межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами. Здесь сталкиваются интересы двух Домов — Атрейдеса и Харконнена.

По воле императора, Атрейдесы получают в управление пустынную планету Арракис, где есть особо ценное вещество — Меланж (Пряность).

Пряность занимает центральное место во вселенной Дюны. Ее употребляют в пищу,  среди ее полезных свойств — «ускорение» мозга, что позволяет превращать людей в суперкомпьютеры. 

Раньше планета с Пряностью принадлежала Харконненам, поэтому между Домами развязывается война за Арракис. В ходе неожиданной атаки побеждают Харконнены, но сын герцога Пол Атрейдес и его мать Джессика сбегают и присоединяются к фрименам — аборигенам пустыни, которые становятся главным оружием молодого герцога в его борьбе с Харконненами.

В «Дюне» сплетаются черты классического научно-фантастического и философского романа. Повествование затрагивает темы политики, религии, технологии и экологии.

Несостоявшаяся экранизация

Первым экранизировать «Дюну» решился режиссер Алехандро Ходоровски, известный своими эзотерическими, сюрреалистическими и шокирующими фильмами.

Задумка снять «Дюну» появилась в 1970 году. Ходоровски хотел взять лишь канву романа и многое значительно изменить. Он пригласил участвовать в фильме Орсона Уэллса и Сальвадора Дали. Но из-за постоянных переносов начала съемок и «недостаточно голливудской» концепции продюсеры отказались от проекта.

Писатель Френк Герберт на тот момент общался с Ходоровски и видел свои причины неудачи проекта. «Мы с Алехандро неплохо ладили, однако я видел, что он просто не собирается ничего снимать. Он написал сценарий, из которого должен был получиться 12-часовой фильм», — приводились слова писателя в журнале «Мир фантастики».

«Дюна» Линча

Режиссер Дэвид Линч снял «Дюну» в 1984 году. Это самая известная вышедшая экранизация на момент публикации материала. Главную роль Пола Атрейдеса сыграл актер-дебютант Кайл Маклахлен. В фильме было занято много знаменитостей: Стинг, Патрик Стюарт, Дин Стоквелл, Макс фон Сюдов, Шон Янг, Сильвана Мангано, Юрген Прохнов.

Фильм провалился в прокате, собрав в США всего 27 миллионов долларов при бюджете в 42 миллиона. Картина не была принята большинством поклонников творчества Герберта, посчитавших, что Линч слишком вольно обошелся с сюжетом книги. Сам режиссер объяснил неуспех тем, что окончательная версия фильма была подготовлена без его участия.

Мини-сериал по «Дюне»

В 2000 году на экраны американского телеканала Sci Fi Channel вышел трехсерийный проект «Дюна Фрэнка Герберта» от режиссера и сценариста Джона Харрисона. В сериал включено несколько сцен, отсутствовавших в книге. В частности, была увеличена роль принцессы Ирулан.

Фото: © кадр из мини-сериала «Дюна»

Критики встретили мини-сериал в целом позитивно. Отмечалась близость сюжета к книге, соответствие первоисточнику. Положительной оценки удостоилась игра актера Иэна Макниса в роли барона Харконнена. Из минусов были названы визуальная слабость картины.

Спустя три года вышло продолжение мини-сериала под названием «Дети Дюны», которое также состояло из трех серий. Сериал был снят по книгам Герберта «Мессия Дюны» (первая серия) и «Дети Дюны» (вторая и третья серии). Но экранизация была явно ниже культового статуса цикла.

«Дюна» Вильнева

Премьера «Дюны» от режиссера Дени Вильнева состоится в России 16 сентября. Впервые картину показали на Венецианском фестивале, поэтому рецензенты уже высказали мнения о ленте, они обнадеживающие.

Среди положительных моментов критики выделили техническую составляющую ленты, детальную проработку фантастического мира из романа Фрэнка Герберта и актерский состав. Критики отметили, что актеры подобраны не по громким именам, а нужный образ. Особенно отмечается игра Тимоти Шаламе, исполняющего главного героя.

Обозреватели The Hollywood Reporter и Variety обратили внимание на то, что Вильнев пытается близко придерживаться первоисточника и отчасти из-за этого не может по-настоящему поразить массового зрителя.

Но Вильнев все же рассчитывает удивить зрителя. Буквально перед премьерой режиссер заявил, что при успешном прокате «Дюны» и принятии фильма зрителями, картину ждет продолжение, которое также будет снято по вселенной Герберта.

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