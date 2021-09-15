Назван главный цвет 2022 года

Группа экспертов в области моды, архитектуры, дизайна интерьера и социальной экономики объявила главным цветом 2022 года холодный голубой оттенок, который получил название «яркий небесный».

Мероприятие проводилось крупнейшим производителем краски, компанией Dulux. Оттенок описывается как «воздушный, легкий голубой», который «идеально отображает оптимизм и желание начать с чистого листа, что представляет собой настроение момента», пишет Dezeen.

На церемонии участники отметили, что «растущее беспокойство о будущем нашей прекрасной, но хрупкой планеты тесно связано с «ярким небесным» оттенком, который должен принести «свежий воздух» в дома людей.

Ранее сотрудники исследовательского центра Pantone выбрали главными цветами 2021 года яркий желтый и холодный серый.