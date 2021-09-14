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Певица МакSим перечислила хороших молодых музыкантов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maksimsinger, vk.com/maksimsinger

Певица МакSим призналась, что не следит за светской жизнью молодых артистов, потому что ей это не интересно. Но что касается музыки, то она всегда остается в тренде. Об этом она рассказала в интервью «Осторожно: Собчак».

МакSим нравится творчество Моргенштерна, Скриптонита, Клавы Коки и Jony. Она с удовольствием слушает песни этих исполнителей.

По словам певицы, она сейчас не планирует перезапускать или омолаживать проект «МакSим», чтобы не вызывать к нему повышенного интересна. Артистка понимает, что способна написать хит, но не готова к последствиям, среди которых неминуемые гастроли. Певица хотела бы больше времени проводить с семьей.

Ранее творчество молодых исполнителей раскритиковала певица Лариса Долина. Она говорила, что не слушает плохую музыку, куда, по ее мнению, относится творчество Моргенштерна и Jony.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

olegdark229

Опричников надо кормить чтобы царя защищали! Налогоплательщики за все заплатят!

Egorka72

Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.

Drronum

Потянуло его в родной бункер. Оно надежнее и безопаснее.

RS1981

Незалежность по украински.... она такая.....
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