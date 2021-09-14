Певица МакSим перечислила хороших молодых музыкантов

Певица МакSим призналась, что не следит за светской жизнью молодых артистов, потому что ей это не интересно. Но что касается музыки, то она всегда остается в тренде. Об этом она рассказала в интервью «Осторожно: Собчак».

МакSим нравится творчество Моргенштерна, Скриптонита, Клавы Коки и Jony. Она с удовольствием слушает песни этих исполнителей.

По словам певицы, она сейчас не планирует перезапускать или омолаживать проект «МакSим», чтобы не вызывать к нему повышенного интересна. Артистка понимает, что способна написать хит, но не готова к последствиям, среди которых неминуемые гастроли. Певица хотела бы больше времени проводить с семьей.

Ранее творчество молодых исполнителей раскритиковала певица Лариса Долина. Она говорила, что не слушает плохую музыку, куда, по ее мнению, относится творчество Моргенштерна и Jony.