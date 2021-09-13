Россия пожелала вернуть скифское золото

Кремль хотел бы вернуть в Россию скифское золото, но этим вопросом занимается не администрация президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В основном это, наверное, юристы следят, которые работают с нашим Министерством культуры. Вопрос очень сложный. Но мы, конечно, хотели бы видеть возвращение домой этих экспонатов», — сказал он.

Экспонаты четырех крымских музеев из золота передали Музею Аллада Пирсона в Нидерландах для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в феврале 2014 года. После крымского референдума в марте того же года права на экспонаты заявили Москва и Киев.

Суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что все экспонаты должны передать Украине, а не вернуть в коллекции музеев. Инстанция обосновала решение тем, что Крым не является государством и не может присвоить золоту статус культурного наследия.

Однако крымские власти заявили о своем намерении подать апелляцию, а решение назвали «политическим» и «противоречащим нормам закона». Суд планирует рассмотреть апелляцию российской стороны 26 октября.