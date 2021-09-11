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Новосибирская полиция задержала оптовых торговцев героином

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД России по Новосибирской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками областного УФСБ России при силовой поддержке отряда спецназа задержали двух женщин, подозреваемых в организации оптовых поставок наркотиков.

При личном досмотре подозреваемых полицейские нашли героин общей массой 2,8 килограммов, который был расфасован на мелкие партии и приготовлен для дальнейшего сбыта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Во время обыска по месту проживания одной из задержанных обнаружены и изъяты электронные весы, упаковочный материал, а также садовый инвентарь для оборудования тайников-закладок в лесной местности.

По предварительным данным, 21-летняя девушка исполняла роль организатора поставок крупных партий героина в регион. Ее 39-летняя сообщница была курьером и обеспечивала хранение и фасовку наркотиков для последующего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, женщинам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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