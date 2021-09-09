Новосибирцев пригласили поехать купаться в КамАЗе с горячей водой

Сообщество моржей «Отморозки’Н» в Новосибирске ищет попутчиков в Курган, где в начале октября пройдет турнир по плаванию в холодной воде с купанием в КамАЗе с горячей водой.

«Думаем, покатим, пожалуй, до Кургана... 2 октября там проходит ежегодный турнир по плаванию в холодной воде, а что прикольно, отогрев происходит в кузове КамАЗа, наполненном горячей водичкой», – написал в сообществе «ВКонтакте» морж Алексей Моисеев.

Он объявил, что ищет попутчиков в Курган на поезде. Мероприятие бесплатное, нужно организовать только проезд и проживание.

«Я бы еще упомянул шикарнейшую организацию, там, где буквально за 5-6 часов все (в прошлом году было более 100 участников) успеют отплавать все доступные дистанции и наградиться при этом», – добавил новосибирец.