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Больше половины новосибирских школьников решили связать жизнь с IT

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Опрос новосибирских школьников показал, что больше половины из них планируют связать свою будущую карьеру с информационными технологиями.

Опрос среди школьников провели школа программирования «Алгоритмика» и АНО «Россия – страна возможностей». Выяснилось, что 56% намерены выбрать профессию в сфере IT.

26% отметили, что их работа точно не будет с этим связана, а каждый пятый новосибирский школьник признался, что еще не определился с профессией.

Большинство учеников (86%) считает, что самые перспективные профессии будущего связаны с IT. 69% уверены, что основы программирования необходимы людям любой профессии.

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Экономика #Рынок труда #Образование
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