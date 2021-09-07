НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Вирусолог описал хранение оспы в «Векторе»

Источник:
Sibnet.ru
427 0
Фото: © U.S. Department of Defense

Вирус натуральной оспы, официально существующий только в двух лабораториях в мире, хранится в центре «Вектор» в морозильной камере со множеством специальных датчиков, рассказал вирусолог Сергей Нетесов, много лет проработавший в центре.

Вирусы оспы, признанный самым опасным патогеном на Земле, хранится официально только в ГНЦ ВБ «Вектор» (Россия, Кольцово, Новосибирская область) и в CDC (США, Атланта).

«(Оспа хранится) в морозильных камерах, но очень надежных. На них стоит куча датчиков, чтобы знать, если вдруг что-то сломается. Сами эти корпуса оборудованы так, что в них электричество может пропасть только на секунды. Подведены три источника электроснабжения, поэтому разморозки холодильников случиться не может. Система электроснабжения такая же, как на атомных электростанциях», — рассказал Нетесов в интервью «Известиям».

Он отметил, что в «Векторе» работают только вакцинированные люди, в скафандрах. В любой комнате, где проводят эксперименты с патогенами, стоит минимум три телекамеры, все записывается и хранится годами.

«Если вы работали в скафандре, то он с вами в чистую зону не уйдет, будет обработан внутри. А вы пройдете через душ, причем не просто через душ, а через два душа: один с дезинфектантом, второй уже нормальный», — описал порядок вирусолог.

Еще по теме
Сибирские лягушки поставили рекорды кислородного голодания
Таяние вечной мерзлоты пробудит смертельные вирусы
Добыча «космических» алмазов начнется в Сибири
Нанокапсулы для лечения рака создали в Томске
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иркутские следователи заинтересовались ДТП с участием депутата
МЧС показало видео тушения ледокола на учениях в Арктике
Осужденные напали на сотрудника колонии в Приангарье
Водитель в Новосибирской области погиб в ДТП с тепловозом
Самое популярное
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
Первый тизер раскрыл сюжет четвертой «Матрицы»
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Миронов заявил о возвращении к нищете 90-х
Обсуждение (0)
Картина дня
Последнюю трубу уложили в газопровод «Северный поток 2»
Депутат запустил дискуссию о возвращении зимнего и летнего времени
США пообещали никогда не бросать Украину наедине с Россией
Электромобилям дадут поблажки на дорогах
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
22
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
19
Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой
19
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
17
Мишустин предсказал промышленную революцию через 20 лет
Sibnet.Ru