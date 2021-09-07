Вирусолог описал хранение оспы в «Векторе»

Вирус натуральной оспы, официально существующий только в двух лабораториях в мире, хранится в центре «Вектор» в морозильной камере со множеством специальных датчиков, рассказал вирусолог Сергей Нетесов, много лет проработавший в центре.

Вирусы оспы, признанный самым опасным патогеном на Земле, хранится официально только в ГНЦ ВБ «Вектор» (Россия, Кольцово, Новосибирская область) и в CDC (США, Атланта).

«(Оспа хранится) в морозильных камерах, но очень надежных. На них стоит куча датчиков, чтобы знать, если вдруг что-то сломается. Сами эти корпуса оборудованы так, что в них электричество может пропасть только на секунды. Подведены три источника электроснабжения, поэтому разморозки холодильников случиться не может. Система электроснабжения такая же, как на атомных электростанциях», — рассказал Нетесов в интервью «Известиям».

Он отметил, что в «Векторе» работают только вакцинированные люди, в скафандрах. В любой комнате, где проводят эксперименты с патогенами, стоит минимум три телекамеры, все записывается и хранится годами.

«Если вы работали в скафандре, то он с вами в чистую зону не уйдет, будет обработан внутри. А вы пройдете через душ, причем не просто через душ, а через два душа: один с дезинфектантом, второй уже нормальный», — описал порядок вирусолог.