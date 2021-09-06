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Передача «Диалоги о животных» о новосибирском зоопарке вышла в эфир

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первая серия передачи «Диалоги о животных» о новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило вышла в эфир канала «Культура», в ней рассказывается о том, как сотрудники делают «природную» среду для зверей. 

«В первой серии вы увидите: речных выдр, которые впервые в истории содержания в неволе начали приносить потомство именно в Новосибирске; единственного в России камышового кота-меланиста; равнинных тапиров, которые чувствуют себя в Сибири, как дома, благодаря душевно-теплому и научно выверенному подходу к их содержанию», — говорится в описании.

В передаче ведущий Иван Затевахин вместе с сотрудниками зоопарка обогащает среду животных различными «интерьерными» решениями и игрушками, и наблюдает, нравится ли это зверям.

Впервые передача «Диалоги о животных» появилась в эфире телеканала «Россия» в 1994 году в рамках дневного телеканала «Деловая Россия» в формате 15 минут. Как самостоятельная программа она выходит с 1996 года.

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Культгид #Мир ТВ #Звери
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