Как создают «природную» среду для животных в зоопарке

Возможно ли обустроить жизнь животных в неволе так, чтобы они чувствовали себя как в естественных условиях обитания? Специалисты считают, что да. Создание условий для питомцев в зоопарке, приближенных к природным, называется обогащением среды. Кто этим занимается и что для этого нужно?

Корреспонденты Sibnet.ru побывали в Новосибирском зоопарке и понаблюдали за процессом обустройства вольеров обезьян, кошек и других обитателей. Оказалось, что все зависит от поведенческих особенностей зверя, имеющихся материалов, свободных рук и фантазии.

Из чего состоит обогащение

Семья обезьян-колобусов настороженно, но с нескрываемым любопытством наблюдает с верхней галереи за происходящим в клетке. Несколько сотрудников зоопарка вешают прочный гамак, на который звери осмелятся прыгнуть не сразу – первыми будут бесстрашные малыши.

Атрибуты образа жизни для зверей довольно быстро приходят в негодность. Повесить обезьянам новый гамак вместо старого — на сегодня первая из множества задач по обогащению.

«Самые сложные задачи – это когда приходит, например, новый вид, и нужно много узнать, что этому виду конкретно требуется. Например, бизоны. Казалось бы, как их развлечь? Бизоны любят катать какие-то предметы. Сделали им катушку деревянную. Из отверстия выпадает корм, бизон катит кормушку и подъедает корм», – рассказывает методист научно-информационного отдела зоопарка Анастасия Вишневецкая.

Обогащение среды для животных делится на три категории: создание схожих с природными условиями вольеров, их предметное обогащение и кормовое обогащение.

Чтобы создать вольер, нужно изучить, в каких условиях живет зверь в природе. Например, если вид обитает на деревьях, задача коллектива зоопарка – подвесить канаты, сделать кормовые площадки наверху.

«Некоторым сотрудникам приходится лазить по лестницам, чтобы накормить животных, потому что так заведено – ест наверху», – объясняет собеседница.

Если животное живет на земле и роет, нужно насыпать разный грунт и песок, измельчить кору и щепу. Если животные обитают в болотах, проливается грунт, чтобы создать им влажность.

Кормовое обогащение – это не только разнообразие еды. Главная задача – создать условия для ее употребления.

«Мы изготавливаем медленные кормушки, чтобы животные тратили побольше времени на поедание пищи. В природе они целый день могут искать себе еду, и наша задача – здесь сделать максимально приближенные условия, чтобы они ее добывали и медленно поедали», – говорит Вишневецкая.

Обезьяны-колобусы, например, питаются листьями. А вот их сородичам золотистым тамаринам иногда подвешивают на веревке яблоки, которые в таком положении не так-то просто съесть, а еще балуют их хлебцами.

«30 часов в сутках»

Но за милыми игрушками и лежанками для животных стоит круглосуточный тяжелый труд. Порой тяжелый и в прямом смысле – физически.

«Бревна достаточно быстро приходят в негодность. Мы не обрабатываем их никакими веществами, идет прямой процесс старения. Декорации стоят в одной клетке в среднем лет пять, потом происходит замена. Я работаю четыре года и круга по всему зоопарку еще не сделал. Да, бывает тяжело достаточно. Бревна сами по себе легкими не могут быть», – объясняет сотрудник зоопарка Сергей Громов.

Сегодня, например, конструкцию из бревен нужно установить кошкам Жоффруа. На это уйдет как минимум полдня работы.

«В зоопарковских сутках как минимум 30 часов должно быть обязательно. Мы, правда, ничего не успеваем, нет такого, чтобы было нечем заняться. Сейчас лето – каждый день заготавливаем и морозим листья, травы, ягоды. Например, собирается машина, в коллективе говорим – надо 10 человек. Все, кто может, едут. А потом всем зоопарком сидим и вяжем эти веники», – делится Вишневецкая.

У Вишневецкой немало других задач, но основная – организовать всю логистику по обогащению среды. У каждого животного есть свой кипер – это хранитель, который знает все потребности каждого зверя. Зоотехники оставляют заявки о том, что нужно животным, потом к делу подключаются специалисты.

«Там уже импровизация полным ходом. Практически творческий процесс», – говорит Громов.

Гамаки, кокосы и олени

Обогащением в зоопарке занимаются все: да, есть ответственные, но нет тех, кто остается в стороне, утверждают сотрудники.

«В прошлом году была очень веселая история: нам привезли очень много кокосов. Весь коллектив зоопарка после работы садился и обрабатывал эти кокосы таким образом, чтобы мы получили ноль отходов. Для нас это, конечно, несказанная радость была, такой экзотический орех. Шелуха, скорлупа – все идет в дело. Мы заготовили молочко, заготовили мякоть. Включая директора, все сидели и чистили кокосы», – вспоминает Вишневецкая.

В таких ситуациях в зоопарк приходят также волонтеры, иногда – десятки человек. Они также помогают плести гамаки – это достаточно трудоемкий процесс.

«Я сюда попала в прошлом году. Как раз был разгар пандемии, все было закрыто, мне стало скучно жить. Тут я увидела в соцсетях, что зоопарк рассказывал про обогащение среды. Я по образованию архитектор-дизайнер, у меня своя небольшая дизайн-студия, мне нравится объемное проектирование. Я люблю природу и животных, поэтому тут сошлись все мои желания и мечты», – говорит волонтер Нина Бурля.

Девушка часто берет выходные и приходит помогать животным. В этом году она поступила в магистратуру на биолога, чтобы связать с зоопарком дальнейшую жизнь.

«Я пока занимаюсь мелкими вещами: гамачки, которые сейчас повесят у котиков, делаю прикольные коробочки для кормления. В прошлом году, например, для белого тигра на День рождения зоопарка я делала картонного оленя. Олень из коробок на ножках, внутрь положили мясо и устроили такую охоту. А тигрице нынче делали тортик на День рождения – картонная круглая коробка, внутри лежит мясо. Ей было интересно, что это мясо надо добыть», – вспоминает волонтер.

По словам сотрудников зоопарка, животным помогает чуть ли не весь Новосибирск. Например, деревья, которые подлежат аварийной рубке, тоже отдают на декорации для зверей. Недавно выпиливали деревья на месте строительства нового ЛДС. Оттуда вывезли десятки КамАЗов леса, говорит Сергей Громов.

Бревна, коряги, листья, сено, а также ягоды для зверей собирают в лесах области. Это позволяет не только получить более «чистый» материал, но и существенно сэкономить средства на корм.

А еще в конце сезона урожая зоопарк просит горожан привозить для животных лишние фрукты и овощи – например, если они «нетоварного» вида. В любой день в зоопарк можно привезти ненужные вещи, такие, как постельное белье, покрывала, полотенца – все это тоже всегда нужно зверям.

Установив лежанку барсу, снопы сена зайцам, мячики на веревках кошкам и корзинку приматам, команде зоопарка приходится попрощаться с нами: пора кормить питомцев. Обогащение обогащением, а обед – по расписанию.