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Сериал «Частная жизнь» о домашнем насилии выходит на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Герои сериала «Частная жизнь» с виду кажутся идеальной парой, но за закрытыми дверями творится кошмар: великолепный муж превращается в тирана, а жена-красавица в запуганную жертву. Премьера сериала состоится в понедельник, 6 сентября на канале «Россия».

В центре сюжета образцовая семья Ивановых. Все друзья и близкие считают бизнесмена Андрея заботливым отцом и мужем, а его жену Лены красивой женщиной и хорошей мамой. На людях эта идеальная пара, но наедине Андрей превращается в жестокого тирана, а Лена – в покорную жертву, которая умалчивает о том, что творится в их семье.

Однажды в уличной драке Андрей избивает человека до смерти, и на него заводят уголовное дело. Капитан полиции Руслан Тимофеев по поручению начальника Тимура Бойкова (начинает расследование и узнает, что в прошлом «идеального» главы семейства скрыто множество мрачных тайн. Теперь Лене предстоит спасти себя и маленького сына от человека, превратившего их жизнь в ад.

Главных героев в сериале исполнили Орит Блейзер (Лена), Константин Соловьев (Андрей), Андрей Чернышов (начальник полиции Тимур Бойков), Станислав Бондаренко (капитан Руслан Тимофеев).

«При подготовке к проекту и во время съемок я читала много статей о домашнем насилии, смотрела статистику, то есть изучила проблему достаточно хорошо. Жизнь с абьюзером – это страшно! Хотя я пережила такое только в кино, но, скажу честно, я по- настоящему плакала в последней сцене: у меня было полное ощущение, что весь этот кошмар произошел со мной», — цитирует пресс-служба канала «Россия» актрису Орит Блейзер.

Премьера сериала «Частная жизнь» состоится 6 сентября в 21:20 на телеканале «Россия».

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