Прославившийся в Сети красноярский участковый спас котенка

Красноярский участковый Дмитрий Анищенко, прославившийся после видео, где он грустил из-за того, что люди попадаются на уловки мошенников, подобрал котенка, сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю в соцсетях.
Участковый и его коллеги подобрали котенка, который дрожал от холода на улице Ботанической в районе школы № 3. Так в участковом пункте № 2 появился «пушистый постоялец».
В полиции отмечают, что, «утерев скупые мужские слезы», расстанутся с котенком, если кто-то захочет его взять себе. Малышу от силы месяц, он игривый и общительный.
Анищенко прославился в июне этого года, когда стал самым грустным полицейским в России. В видео для профилактики интернет-мошенничеств участковый гуляет среди берез под песню Сергея Безрукова и группы «Любэ» «Березы», копируя манеру поведения главного героя сериала «Участок», где и появилась эта песня.
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