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Минэнерго обозначило реальную цену бензина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Розничные цены на бензин в РФ были бы на 12-13 рублей выше, если бы не было демпфера, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

По последним данным Росстата, средняя цена на бензин марки Аи-92 — 45,97 рубля за литр, Аи-95 — 49,75 рубля за литр, Аи-98 — 57,34 рубля за литр.

«Если бы демпфер не был изменен, если бы демпферного механизма вообще не было, то цены бы стремились к экспортной альтернативе. Экспортная альтернатива сейчас, если даже брать без маржинальности заправок, она до сих пор на 12-13 рублей выше без учета демпфера, чем тот уровень цен, который мы наблюдаем на заправках», — рассказал Сорокин в интервью газете «Известия».

Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке России. Он работает так: если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. Если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей «сверхприбыли» от внутренних продаж топлива.

Сорокин также отметил, что темпы роста цен на бензин сейчас находятся ну уровне, близком к инфляции, в пределах десятых процента. «Мы считаем, что до конца года в принципе мы в этот же норматив будем укладываться», — заключил замминистра.

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