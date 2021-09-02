НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Судну сибиряков в кругосветке потребовался капремонт

Источник:
Sibnet.ru
228 0
Фото: © сайт экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей»

Капремонт судна сибирских мореплавателей начался в Испании. Кругосветная экспедиция, рассчитанная на два года, стартовала в июле.

Кругосветная экспедиция «По пути русских мореплавателей» стартовала 1 июля. Ей руководят путешественники из Омска и Новосибирска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин. За два года сибиряки намерены совершить первое в мире кругосветное плавание на парусном каркасно-надувном тримаране, посетив более 40 стран и территорий.

Сейчас команда находится в испанском городе Виго, где начались капитальные ремонтные работы тримарана Russian Ocean Way, сообщается на сайте экспедиции.

Тримаран отогнали на судоверфь «Кардама», где подняли краном с воды и перенесли в ангар. Члены экипажа вместе со специалистами судоверфи провели диагностику судна и наметили план ремонта. Работы начались в среду, 1 сентября.

Еще по теме
Алтай и Байкал попали в десятку курортов с экстремальными маршрутами
Дроздов записал аудио-экскурсию для легендарного теплохода Алтая
Названы десять самых отвратительных блюд
Разрисовывающие скалы туристы окончательно взбесили жителей Алтая
смотреть все
Жизнь #Туризм #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Искусственные дожди потушат лесные пожары на севере Иркутской области
Судну сибиряков в кругосветке потребовался капремонт
Смертность от COVID-19 в Сибири в июле достигла максимума
Съемки фильма о наркобизнесе стартовали в Хакасии. ВИДЕО
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
США построят гравитационный аккумулятор
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Новый штраф придумали для водителей
Обсуждение (0)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

jeryakob

дед ушел в нирвану. во времена когда небо было синее ... горит тайга , медицина , которая позволяет...

fenimor

если бы еще людей не загоняли в нищету, то демографическая обстановка улучшилась бы

Uynachalnica

"Путин указал на упущенные демографические возможности России" - даже интересно, а кто же их упустил,...

pepelmetal

Видимо поэтому он так хочет сохранить транзит через нэньку, там он сразу очищается и появляются молекулы...
Sibnet.Ru