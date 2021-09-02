Судну сибиряков в кругосветке потребовался капремонт

Капремонт судна сибирских мореплавателей начался в Испании. Кругосветная экспедиция, рассчитанная на два года, стартовала в июле.

Кругосветная экспедиция «По пути русских мореплавателей» стартовала 1 июля. Ей руководят путешественники из Омска и Новосибирска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин. За два года сибиряки намерены совершить первое в мире кругосветное плавание на парусном каркасно-надувном тримаране, посетив более 40 стран и территорий.

Сейчас команда находится в испанском городе Виго, где начались капитальные ремонтные работы тримарана Russian Ocean Way, сообщается на сайте экспедиции.

Тримаран отогнали на судоверфь «Кардама», где подняли краном с воды и перенесли в ангар. Члены экипажа вместе со специалистами судоверфи провели диагностику судна и наметили план ремонта. Работы начались в среду, 1 сентября.