Съемки фильма о наркобизнесе стартовали в Хакасии. ВИДЕО

Съемки фильма «Чекаго» о борьбе с наркопреступностью стартовали в Хакасии в среду, 1 сентября, сообщила в соцсетях кинокомпания «Ветер перемен».

«Сегодня, 1 сентября, состоялось начало съемок фильма "Чекаго". В честь этого режиссер Николай Рыбников разбил торжественную тарелку. Ура!» – написали представители кинокомпании.

События будут разворачиваться в сибирском городе «Ч» – Чегаринске. Авторы указали, что все совпадения случайны. В криминальной драме покажут алгоритм вовлечения в потребление наркотиков и последствия этого.

Проект реализуется при финансовой поддержке Минкультуры РФ. В съемках примут участие актеры Владимир Стеклов, Эльдар Калимулин, Галина Безрук. Недавно стало известно, что в фильме также снимется знаменитый актер Юрий Кузнецов, который родился в Абакане.