Правительство запретило госзакупки импортных ноутбуков

Российское правительство утвердило запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Как пояснило министерство, запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. Речь идет о компьютерах портативных массой до десяти килограмм, такие как ноутбуки, планшеты, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки.

«В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило "второй лишний". Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику», — говорится в сообщении.

В частности, под ограничения попадают: коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника, уточнил Минпромторг.