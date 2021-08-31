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Осень в Томской области начнется с заморозков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заморозки придут в Томскую область уже в первый день осени, 1 сентября, сообщила пресс-служба администрации Томска.

По данным Томского ЦГМС – филиала Западно-Сибирского Гидометцентра, в период со среды по пятницу местами по Томской области при прояснениях ожидаются заморозки до минус трех градусов.

«Томичей просят соблюдать правила личной безопасности и внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима», – говорится в сообщении.

Во вторник в Томске будет облачно с прояснениями, в течение дня потеплеет до 16 градусов. Местами возможны дожди.

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