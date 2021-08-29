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США начали вывод войск из аэропорта Кабула

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Air Force photo by MSgt. Donald R. Allen

Соедиенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

«Мы начали отходить», — сказал он, отказавшись уточнить, сколько военных США сейчас находятся в Кабуле.

В свою очередь генерал Хэнк Тейлор, также участвовавший в брифинге, пояснил, что американские военные продолжают операцию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев. Завершение операции намечено на 31 августа.

По словам Тейлора, на эвакуационных рейсах помимо людей вывозят также некоторое военное оборудование и технику. «Там есть оборудование <...> на этих рейсах, так изначально и планировалось», — цитирует ТАСС генерала.

По данным западных СМИ, которые ссылаются на неназванного американского чиновника, сейчас в аэропорту Кабула остаются менее 4 тысяч военнослужащих США. Кирби ранее сообщал, что по состоянию на 25 августа в аэропорту афганской столицы находились 5,4 тысячи американских военных.

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