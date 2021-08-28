Россию призвали отказаться от металлических денег

России следует отказаться от металлических денег, так как их производство дороже номинала, заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

«Я помню, в 1990-х годах был такой бизнес, когда покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу. И сегодня мы имеем такую же ситуацию», — напомнил парламентарий в интервью изданию URA.RU.

Политик отметил, что металлические деньги делать дорого и призвал заменить их бумажными. По мнению Жигарева, в обращение можно ввести бумажные банкноты мелкого номинала — от рубля до десяти рублей.

Депутат подчеркнул, что такие бумажные деньги будут удобны для пожилых людей, поскольку их можно лучше рассмотреть, чем монеты. Кроме этого, такие деньги решат проблему с обеспечением регионов монетами, которая наблюдается последние годы.