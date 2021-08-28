НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россию призвали отказаться от металлических денег

Источник:
URA.RU
431 3
Фото: © Sibnet.ru

России следует отказаться от металлических денег, так как их производство дороже номинала, заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

«Я помню, в 1990-х годах был такой бизнес, когда покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу. И сегодня мы имеем такую же ситуацию», — напомнил парламентарий в интервью изданию URA.RU.

Политик отметил, что металлические деньги делать дорого и призвал заменить их бумажными. По мнению Жигарева, в обращение можно ввести бумажные банкноты мелкого номинала — от рубля до десяти рублей.

Депутат подчеркнул, что такие бумажные деньги будут удобны для пожилых людей, поскольку их можно лучше рассмотреть, чем монеты. Кроме этого, такие деньги решат проблему с обеспечением регионов монетами, которая наблюдается последние годы.

Еще по теме
Депутат предложил отменить МРОТ
Выплаты пенсионерам 10 тысяч рублей начнутся в начале сентября
ПФР рассказал о порядке получения пенсионерами 10 тысяч рублей
Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Алтайский пловец установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде
Тело пропавшего подростка нашли в Новосибирске
Жителей эвакуировали из затопленного села в Бурятии
Молодежь на «Жигулях» влетела в плиту, трое погибли. ВИДЕО
Самое популярное
Россия представила собственную Windows
Путин подписал указ о разовой выплате пенсионерам
Найдено идеальное лекарство от коронавируса
Точно разбудят: необычные будильники для смартфона
Обсуждение (3)
Картина дня
Разведка США рассекретила происхождение коронавируса
Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах
Автомобилистам запретят наживаться на попутчиках
Астрономы зафиксировали череду мощных вспышек на Солнце
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

Алекс555

Говорит нигде нет. Много чего нигде нет. И Налогов таких нигде нет для олигархов. и много ,много чего...

PRoSpekt

Прям как в фильме "День выборов")Чего им можно пообещать?А чего у них нет?Ничего у них нет!Тогда так,...

Alaxel

А пение птиц, тоже под запрет? А шелест листьев на ветру? А шум дождя, а раскаты грома? А стрекотание...
Sibnet.Ru