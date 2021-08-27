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Алтайские горы и буренки восхитили Филиппа Киркорова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Известный российский певец Филипп Киркоров, прибывший в Республику Алтай на празднования дня рождения блогера Елены Блиновской, восхитился горными пейзажами региона и гуляющими вдоль трассы коровами.

«Вот мы и прилетели в Горно-Алтайск. Какая красота, горы… Буренки», – сказал певец на видео, опубликованных в его сторис в Instagram. Местные жители запечатлели Киркорова на центральной улице Горно-Алтайска, когда он вышел сфотографироваться из машины.

Ряд подписчиков заметили, что в своих сторис певец вместо Республики Алтай отметил Алтайский край, перепутав два соседних субъекта.

Ранее Елена Блиновская также в своих соцсетях сообщила, что на празднование дня рождения потратила более 119 миллионов рублей, и сюда даже не входит оплата арендованного ею на Алтае отеля.

Поздравить Блиновскую с 40-летием приехало множество звезд. Среди них были Филипп Киркоров, группа «Звери», телеведущая Ксения Бородина, рэпер Jah Khalib, певица Нюша и другие. Ведущими мероприятия стали Иван Ургант и Ксения Собчак, сообщает «РИА Новости».

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

corrector

Национальная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??

VALGOR

"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....

Alaxel

Микробиологическая лаборатория в Форт-Дерике (США), по заказу Пентагона, на гранды президента Обамы 2014-2015гг....
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