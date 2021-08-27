Вышел новый трейлер фильма «King’s Man: Начало»

20th Century Studios опубликовал очередной трейлер фильма «King’s Man: Начало», премьера которого неоднократно переносилась и теперь ожидается 13 января 2022 года.

Этот фильм – приквел, в нем будут раскрыты события, которые произошли задолго до «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо».

Главные роли в картине достались Рэйф Файнс, Даниэль Брюль, Харрис Дикинсон, Аарон Тейлор-Джонсон. Режиссером традиционно стал Мэттью Вон.

Молодой Конрад, которого сыграл Харрис Дикинсон, известный по ролям в фильмах «Малефисента: Владычица тьмы», «Темные отражения», пытается помочь своей стране. Конрад – самоуверенный сын герцога Оксфордского, мечтавший служить Англии, но оказавшийся втянутым в тайный шпионский мир. Ему помогает наставник – агент, роль которого исполнил Рэйф Файнс. Последний снимался во множестве фильмов, включая две последние части «Гарри Поттера», где сыграл лорда Волдеморта.

Известно, что сюжет развернется во времена Первой мировой войны. Сообщалось, что в картине появятся исторические личности тех лет, среди которых Григорий Распутин, Мата Хари, Гаврило Принцип.