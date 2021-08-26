Фото постаревших героев «Назад в будущее» вызвало восторг в Сети

Актер Майкл Джей Фокс опубликовал совместный снимок с Кристофером Ллойдом. Они вместе снимались во франшизе «Назад в будущее» с 1985 по 1990 годы. Спустя 30 лет они сделали совместное фото, которое взбудоражило поклонников.

Фокс и Ллойд сделали фотографию в гольф-мобиле. Но даже несмотря на отсутствие DeLorean из «Назад в будущее», поклонники трилогии были рады видеть актеров снова вместе.

В комментариях они написали, что актеры — легенды. Один из подписчиков пошутил, что актеры сделали из гольф-мобиля машину времени.