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Фото постаревших героев «Назад в будущее» вызвало восторг в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Назад в будущее»

Актер Майкл Джей Фокс опубликовал совместный снимок с Кристофером Ллойдом. Они вместе снимались во франшизе «Назад в будущее» с 1985 по 1990 годы. Спустя 30 лет они сделали совместное фото, которое взбудоражило поклонников.

Фокс и Ллойд сделали фотографию в гольф-мобиле. Но даже несмотря на отсутствие DeLorean из «Назад в будущее», поклонники трилогии были рады видеть актеров снова вместе.

В комментариях они написали, что актеры — легенды. Один из подписчиков пошутил, что актеры сделали из гольф-мобиля машину времени.

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