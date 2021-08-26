Фото постаревших героев «Назад в будущее» вызвало восторг в Сети

Фото: © кадр из фильма «Назад в будущее»
Актер Майкл Джей Фокс опубликовал совместный снимок с
Кристофером Ллойдом. Они вместе снимались во франшизе «Назад в будущее» с 1985
по 1990 годы. Спустя 30 лет они сделали совместное фото, которое взбудоражило
поклонников.
Фокс и Ллойд сделали фотографию в гольф-мобиле. Но даже
несмотря на отсутствие DeLorean из «Назад в будущее», поклонники трилогии были
рады видеть актеров снова вместе.
В комментариях они написали, что актеры — легенды. Один из подписчиков пошутил, что актеры сделали из гольф-мобиля машину времени.