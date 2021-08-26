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Ученые оценили объем микропластика в сибирских реках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Исследователи ТГУ проанализировали количество микропластика в 10 российских реках, в том числе Обь-Иртышского бассейна.

Ученые отобрали пробы из рек Обь-Иртышского бассейна: Иртыша, Ишима, Тобола, Туры, Томи, а также из рек бассейна Волги: Камы, Чусовой, Вятки, бассейна Северной Двины (Вычегда) и Печоры. Из проб извлекли синтетические частицы и проанализировали их с помощью стереомикроскопа, оснащенного цифровой камерой.

«Результаты проводимых исследований позволят нам начать расшифровку значимых путей микропластика в океаны и внутренние моря и понять, как этот перенос связан с речным стоком», – прокомментировала заведующая лабораторией промышленной микробиологии БИ ТГУ Юлия Франк.

В ходе исследования томские ученые определили средние концентрации микропластика в поверхностных водах рек. Частицы классифицировали по размеру и форме. Данные о морфологии частиц микропластика важны для определения их потенциальных источников.

«В Томи концентрация микропластика оказалась сравнительно невысокой, менее 35 частиц на кубический метр, это в два раза меньше показателя, выявленного в притоке Северной Двины. Во всех исследованных образцах размер большинства частиц составил от 300 до 1000 мкм (от 51 до 94% всех обнаруженных частиц), за исключением Тобола, где преобладали более мелкие пластиковые частицы», – рассказала Франк.

Микрофрагменты неправильной формы были самой распространенной категорией частиц в воде большинства исследованных рек. Исключение составили Иртыш, Вычегда и Кама, в воде которых преобладали микропленки. Эти отличия могут отражать различное происхождение частиц в разных реках.

Микросферы и микроволокна чаще всего попадают в воду уже с бытовыми сточными водами или из промышленных источников, а вот микрофрагменты накапливаются в результате распада более крупных пластиковых изделий. Их присутствие может быть связано с замусориванием берегов.

Биологи проведут дальнейший анализ морфологии частиц и их полимерного состава, что поможет выявить источники загрязнения рек микропластиком.

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