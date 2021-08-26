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Фильм «Воспоминания» с Хью Джекманом вышел на большие экраны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Воспоминания»

Фантастический фильм «Воспоминания» с Хью Джекманом в главной роли вышел в прокат в четверг, 26 августа.

Сюжет развивается в недалеком будущем в Майами. Город почти полностью ушел под воду из-за глобального потепления.

Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное.

Однажды на пороге его офиса появляется клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа.

Главные роли в «Воспоминаниях» исполнили Хью Джекман, Ребекка Фергюсон, Тандиве Ньютон, Клифф Кертис, Марина Де Тавира и другие.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.

jeryakob

Недостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.

gtk87

Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...

Grossmeister38rus

Выборы + низкий рейтинг= творят чудеса
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