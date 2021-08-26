Фильм «Воспоминания» с Хью Джекманом вышел на большие экраны

Фантастический фильм «Воспоминания» с Хью Джекманом в главной роли вышел в прокат в четверг, 26 августа.

Сюжет развивается в недалеком будущем в Майами. Город почти полностью ушел под воду из-за глобального потепления.

Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное.

Однажды на пороге его офиса появляется клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа.

Главные роли в «Воспоминаниях» исполнили Хью Джекман, Ребекка Фергюсон, Тандиве Ньютон, Клифф Кертис, Марина Де Тавира и другие.