Избившим женщину-таксиста подросткам вынесли приговор в Новосибирске

Молодой новосибирец и трое подростков жестоко избили женщину-таксиста и угнали ее машину, суд вынес приговор по громкому делу, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

Преступление произошло в Первомайском районе в декабре 2020 года. Пьяный 23-летний местный житель подговорил одного 16-летнего и двоих 15-летних подростков совершить преступление.

Чтобы угнать автомобиль Honda Fit, они нанесли не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля, а после забрали машину.

«Непродолжительное время злоумышленники передвигались на автомобиле по Первомайскому району, а после того как, не справившись с управлением, машина въехала в сугроб, обвиняемые были задержаны сотрудниками ГИБДД», – сказано в сообщении.

Первомайский районный суд приговорил подростков к заключению в воспитательной колонии на три года, четыре года и четыре года и один месяц. 23-летнему обвиняемому назначили пять лет строгого режима.