НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Избившим женщину-таксиста подросткам вынесли приговор в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
458 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Молодой новосибирец и трое подростков жестоко избили женщину-таксиста и угнали ее машину, суд вынес приговор по громкому делу, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

Преступление произошло в Первомайском районе в декабре 2020 года. Пьяный 23-летний местный житель подговорил одного 16-летнего и двоих 15-летних подростков совершить преступление.

Чтобы угнать автомобиль Honda Fit, они нанесли не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля, а после забрали машину.

«Непродолжительное время злоумышленники передвигались на автомобиле по Первомайскому району, а после того как, не справившись с управлением, машина въехала в сугроб, обвиняемые были задержаны сотрудниками ГИБДД», – сказано в сообщении.

Первомайский районный суд приговорил подростков к заключению в воспитательной колонии на три года, четыре года и четыре года и один месяц. 23-летнему обвиняемому назначили пять лет строгого режима.

Еще по теме
Новосибирца заподозрили в совращении школьниц
Четыре человека предстанут перед судом в Бурятии за избиение ребенка
Девушки в Приангарье напали на таксиста с камнем
Подросток в Улан-Удэ украл «полковника Сандерса» из KFC
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые оценили объем микропластика в сибирских реках
Рекорд АрМИ-2021 по вождению БМП установила команда России в Сибири
Инфекционист рассказал о влиянии алкоголя на течение COVID
Изгнанный из красноярского села медведь вернулся и погиб
Самое популярное
Новый тип сообщений появится в WhatsApp
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
МИД России объяснил новые санкции США
Обсуждение (0)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.

jeryakob

Недостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.

gtk87

Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...

Grossmeister38rus

Выборы + низкий рейтинг= творят чудеса
Sibnet.Ru