Александр Петров возглавил рейтинг главных молодых актеров в России

Александр Петров признан главным актером России в возрасте до 35 лет. У него самое большое количество кинопроектов и главных ролей.

Александр Петров получил широкую популярность после сериалов «Метод» и «Полицейский с рублевки». В 2020 году на экраны вышли два крупных фильма, где он исполнил главные роли — «Лед 2» и «Стрельцов».

На втором месте рейтинга Милош Бикович, известный по самому кассовуму фильмы в России «Холоп» и сериалу «Отель Элеон». Замыкает тройку главных актеров Кирилл Нагиев («Принц Сибири», «Интерны», «257 причин, чтобы жить»).

Далее по списку расположились Виктор Хориняк и Иван Янковский, разделившие шестую и седьмую строчки, Семен Трескунов, ставший самым молодым участником рейтинга, а также Борис Дергачев и Алексей Демидов.

Рейтинг составили эксперты изданий «Кино-театр.ру» и «Бюллетень кинопрокатчика». Среди ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность артистов, — общее количество кинопроектов и главных ролей, степень участия в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы картин и востребованность проектов на OTT-сервисах.