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Комедия «Афера по-голливудски» с Де Ниро вышла в онлайн-кинотетарах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Афера по-голливудски»

Комедийный фильм «Афера по-голливудски» со звездным актерским составом выходит в онлайн-кинотеатрах в четверг, 26 августа.

В центре сюжета Макс Барбер – типичный голливудский продюсер, а значит, тот еще аферист. И вот он, наконец, доигрался: крупно задолжал боссу мафии, и теперь спасти его могут только деньги, которые можно получить по страховке в случае смерти звезды фильма.

Остается лишь добавить побольше сцен с опасными взрывами и головокружительными трюками. Вот только в жизни всё вечно норовит пойти не по сценарию, и убить главного героя не так-то просто. Зато кино получается невероятно зрелищным.

Главные роли в проекте сыграли Роберт Де Ниро, Морган Фриман, Эмиль Хирш, Зак Брафф. Режиссером ленты выступил Джордж Галло.


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