Видео с исхудавшей МакSим выложили в Сеть

Певица МакSим сильно похудела после перенесенной болезни и фактически заново учится ходить. Об этом свидетельствует видео, появившееся в Сети во вторник.

Телеграм-канал Baza опубликовал кадры, на которых 38-летняя певица, в середине августа выписавшаяся из больницы после двух месяцев в реанимации, заново учится ходить.

МакSим предстоит длительное восстановление. Ее легкие повреждены после тяжелой болезни. Артистка находилась в реанимации около месяца.

Как сообщили представители Максим админам Baza, врачи предписали артистке воздерживаться от физической нагрузки и запретили петь. Сможет ли она вернуться на сцену — пока неизвестно. Сама певица не комментирует свое состояние, а лишь благодарит своих поклонников за поддержку.