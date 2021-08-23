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Меркель пообещала полный отказ от российского газа

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Страны Евросоюза в течение 25 лет полностью откажутся от импорта газа из России, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах», — отметила Меркель, предложив готовиться к этому не только Москве, но и Киеву.

Канцлер Германии уточнила, что отказ от российского газа необходим для реализации политики климатической нейтральности, недавно принятой на уровне Евросоюза. Она предусматривает резкое снижение выбросов в атмосферу.

Меркель отметила, что в перспективе газ может заменить водород, однако развитие таких технологий будет идти пошагово. «Европа будет значительно более независимой от газа», — подытожила она.

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