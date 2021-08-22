Эксперт посоветовал заливать полный бак не во все авто

Полная заправка рекомендована автомобилям с металлическим бензобаком, а если у машины пластиковый бак, то можно заливать любое количество бензина, сообщил директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников.

«Если топливный бак сделан из металла, то коррозия может появиться. И чтобы уменьшить ее появление в топливном баке, нужно обеспечить наименьшее количество конденсата — это можно сделать только максимальной заправкой топлива», — цитирует Епанешникова агентство «Прайм».

Особенно это важно в зимний период, когда температура «переходит через ноль», либо если машина эксплуатируется на улице, а затем ставится в теплый гараж. В данных условиях высока вероятность образования конденсата, который будет препятствовать нормальной работе двигателя. Вместе с ним будет формироваться коррозия, которая в будущем забьет топливоприемник, что также негативно отразится на функционировании двигателя.

В современных автомобилях баки, как правило, изготавливают из пластика, что препятствует образованию коррозии. Если топливоналивной шланг не оборудован ограничивающим механизмом, то заливать полный бак не нужно.