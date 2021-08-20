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Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбор мальчика-первоклассника в школу обойдется в 19,6 тысячи рублей, а девочки — в 24,1 тысячи рублей, таким образом родителям не хватит новой выплаты в 10 тысяч рублей, которую получат все родители школьников.

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей положена детям в возрасте от шести до 18 лет. Президент Владимир Путин на совещании по подготовке к новому учебному году поручил выплатить ее в сроки, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября.

Набор вещей и канцтоваров для мальчика-первоклассника в июле обошелся в 19,6 тысячи рублей, а для девочки-первоклассницы — в 24,1 тысячу рублей, это примерно на 1 тысячу рублей больше, чем год назад, подсчитал Росстат.

В школьном наборе одежды для мальчиков — две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, один спортивный костюм, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, теплые ботинки и кроссовки. В школьной форме девочек — два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, зимние ботинки и кроссовки.

В числе канцтоваров, которые включил в свои расчеты Росстат, шариковые ручки и простые карандаши — по пять штук, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебников.

Самые дорогие товары из школьного набора — ранец и зимние ботинки (более 2 тысяч рублей за каждое наименование). При этом цены на одежду почти не поменялись за прошедший год. А цены на канцтовары выросли на 5-7%.

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