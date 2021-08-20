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Врачи опровергли слухи о недопуске в школы непривитых от COVID детей

Источник:
Sibnet.ru
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Плакат в школе на 1 сентября
Фото: © Sibnet.ru

Слухи о том, что непривитых от коронавируса детей не пустят в школы, не имеют под собой основания. Вакцина для подростков находится в стадии испытания, сообщила пресс-служба Роспортебнадзора по Бурятии.

Летом в социальных сетях появились недостоверные сведения о том, что непривитых против коронавируса детей могут 1 сентября не пустить в школы. Медики отметили, что Минздрав России не планирует вводить каких-либо требований по вакцинации детей от коронавирусной инфекции.

Клинические исследования вакцины «Спутник V» у детей и подростков в возрасте с 12 до 17 лет начались только в июле 2021 года и продлятся на протяжении 12 месяцев. В конце лета начнется набор подростков в Москве на третью стадию испытания.

На протяжении всего исследования подростки, участвующие в программе исследований, будут находиться под постоянным наблюдением врачей. И только по итогам программы можно будет принять решение о включении подростков в общую программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

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Жизнь #Здоровье #Образование
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