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Меркель в последний раз поговорит с Путиным как канцлер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу в последний раз посетит Москву в ранге канцлера ФРГ для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Это будет первая встреча лидеров с начала пандемии COVID-19. Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин и Меркель могут обсудить ситуацию в Афганистане, на Украине и в Белоруссии, рассказывал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт РИА Новости. По мнению замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, лидеры также обсудят завершение проекта «Северный поток-2».

По подсчетам немецкого издания Suddeutsche Zeitung, это 20-й визит Меркель в Россию в качестве главы правительства ФРГ. Меркель в новогоднем обращении 31 декабря 2020 года сообщила, что больше не собирается участвовать в выборах.

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Политика #Мир
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