Моргенштерн посмеялся над зачитавшим его песню красноярским депутатом

Депутат Вячеслав Дюков на заседании комиссии красноярского Горсовета зачитал несколько строчек из песен исполнителя Моргенштерна и заявил, что его концерт в городе надо запретить. В ответ Моргенштерн поиронизировал, что депутаты «борются с настоящими проблемами».

Многодетный отец Вячеслав Богданкевич написал открытое письмо мэру Красноярска Сергею Еремину, в котором просит поддержать группу неравнодушных горожан, выступающих против концерта Моргенштерна 26 сентября.

Мэр Красноярска Сергей Еремин ответил, что по закону он не может запретить концерт, и признался, что сам в юности слушал группу «Сектора газа», это не нравилось родителям, но в итоге на него эта музыка никак не повлияла.

В среду депутат Вячеслав Дюков на заседании комиссии красноярского Горсовета зачитал несколько строчек из песен исполнителя Моргенштерна, например, «твой зад — я его фанат».

Моргенштерн в Stories Instagram выложил видео с заседания Горсовета и поиронизировал над депутатами: «Пробираемся потихоньку в Госдуму», «Вот так в стране борются с настоящими проблемами».