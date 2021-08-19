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Моргенштерн посмеялся над зачитавшим его песню красноярским депутатом

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Вячеслав Дюков на заседании комиссии красноярского Горсовета зачитал несколько строчек из песен исполнителя Моргенштерна и заявил, что его концерт в городе надо запретить. В ответ Моргенштерн поиронизировал, что депутаты «борются с настоящими проблемами».

Многодетный отец Вячеслав Богданкевич написал открытое письмо мэру Красноярска Сергею Еремину, в котором просит поддержать группу неравнодушных горожан, выступающих против концерта Моргенштерна 26 сентября. 

Мэр Красноярска Сергей Еремин ответил, что по закону он не может запретить концерт, и признался, что сам в юности слушал группу «Сектора газа», это не нравилось родителям, но в итоге на него эта музыка никак не повлияла.

Фото: © instagram.com/morgen_shtern

В среду депутат Вячеслав Дюков на заседании комиссии красноярского Горсовета зачитал несколько строчек из песен исполнителя Моргенштерна, например, «твой зад — я его фанат».

Моргенштерн в Stories Instagram выложил видео с заседания Горсовета и поиронизировал над депутатами: «Пробираемся потихоньку в Госдуму», «Вот так в стране борются с настоящими проблемами».

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all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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