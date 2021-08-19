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Горбачева сравнила съемки в плохом кино с сексом для здоровья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©irina_gorbacheva, instagram.com/irina_gorbacheva

Актриса Ирина Горбачева, известная по сериалу «Чики» и фильму «Аритмия», рассказала, почему за последние полтора года не снялась ни в одном фильме.

Последние проекты, в которых участвовала Ирина Горбачева — сериал «Чики», фильмы «Обратная связь» и «Огонь». Они снимались примерно в один период. После этого актриса прекратила съемки из-за того, что не находила приличных предложений. Даже если сценарий ее устраивал, то роли предлагались все однотипные, поэтому Горбачева решила не тратить время напрасно.

«Говорят, когда ты ни с кем не встречаешься, — секс для здоровья. Это ровно такая же история. Ну для здоровья надо же сниматься, мышцы то забывают, не боишься разучиться играть», — сказала Горбачева в интервью YouTube-программы «А поговорить?»

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При этом актриса призналась, что побаивалась отсутствия ролей. Но первые полгода после работы в трех проектах чувствовала эмоциональное выгорание, поэтому просто не могла позволить себе съемки в новом фильме.

Ирина Горбачева актриса театра и кино. Дебютировала в кино в 2008 году, сыграв в картине «Индиго». Большая популярность пришла к актрисе после главной роли в фильме «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова. Фильм получил ряд престижных наград, где Горбачева была номинирована в категориях «Лучшая женская роль».

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Топ комментариев

all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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