НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане

Источник:
РИА Новости
403 3
Фото: © пресс-служба МИД РФ

Страны Запада не должны были навязывать афганской стороне демократические принципы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, попытки заставить Афганистан играть по своим канонам стали главной ошибкой западных стран. «Это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны», — отметил он.

Глава МИД также отметил, что российская сторона не будет контактировать с террористическими группами в Афганистане. При этом он подчеркнул, что у захвативших страну лидеров движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в России) есть политический офис.

Ранее Лавров отметил, что внезапный уход военного контингента США и стран НАТО из Афганистана спровоцировал обвал ситуации в стране. Он указал, что мирные решения военных кризисов требуют международного сотрудничества.

Еще по теме
Янукович объяснил причины переворота на Украине
Президент США пригрозил талибам
Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть
Россия предложила судить сбежавшего президента Афганистана
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парковки вдоль Вокзальной магистрали превратят в полосу для автобусов
Новосибирцы выберут талисман чемпионата мира по волейболу FIVB 2022
Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
Подозреваемого в серии изнасилований поймали в Новосибирске
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»
Цой жив: самые неожиданные каверы
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Обсуждение (3)
Картина дня
Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане
Действие льготной семейной ипотеки продлили
Android 12 позволит управлять смартфоном мимикой
Внеземные цивилизации используют сферы Дайсона вокруг черных дыр
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

west_nik

Для борьбы с коррупцией, с бюджета надо не забыть выделить несколько миллиардов долларов, чтобы окончательно...

olegsbeglov

Еще одна страна угроблена по прихоти Янки

karuto

Опытный, в стадии испытаний. Мужества всем родственникам и знакомым. Самолёт полетит. И будет защищать...

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.
Sibnet.Ru