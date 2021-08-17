Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане

Страны Запада не должны были навязывать афганской стороне демократические принципы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, попытки заставить Афганистан играть по своим канонам стали главной ошибкой западных стран. «Это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны», — отметил он.

Глава МИД также отметил, что российская сторона не будет контактировать с террористическими группами в Афганистане. При этом он подчеркнул, что у захвативших страну лидеров движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в России) есть политический офис.

Ранее Лавров отметил, что внезапный уход военного контингента США и стран НАТО из Афганистана спровоцировал обвал ситуации в стране. Он указал, что мирные решения военных кризисов требуют международного сотрудничества.