НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Афганский самолет разбился на границе с Узбекистаном

Источник:
Газета.uz
629 4
Фото: KAIA

Самолет с опознавательными знаками афганских ВВС разбился на границе Афганистана с Узбекистаном.

Самолет потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший.

Минобороны Узбекистана изучает информацию о крушении, пишет издание «Газета.uz». Официально афганская сторона пока никак не комментировала происшествие с военным самолетом.

Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул исламскую республику и вместе со своей супругой прибыл в столицу Узбекистана. В настоящее время радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) захватило Кабул и контролирует всю территорию страны.

Президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации.

Еще по теме
Малышка выпала из окна в Новосибирске
Пособника ИГ в Томской области приговорили к 13 годам лишения свободы
Легендарный испытатель Бе-200 погиб при тушении пожаров в Турции
Погибший в Турции российский экипаж Бе-200 наградят
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Губернатор Приангарья доложил Путину о вернувшемся доверии жителей
Кинотеатры Приангарья примут зрителей без сертификатов
Малышка выпала из окна в Новосибирске
Происхождение названия Кемерово объяснили ошибкой
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
S.T.A.L.K.E.R. 2 использует самый современный графический движок
Microsoft запустила облачные игры Xbox на компьютерах
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Обсуждение (4)
Картина дня
США изучат российскую экономику
Учебный год в российских школах начнется очно
Афганский самолет разбился на границе с Узбекистаном
Партии получили порядковые номера для выборов
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
41
Талибы посчитали войну в Афганистане законченной
28
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
26
Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном
25
Депутат предложил не отдавать деньги регионов Москве
22
Россиян в зоне паводков обложат новым налогом
Sibnet.Ru