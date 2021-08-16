Афганский самолет разбился на границе с Узбекистаном

Самолет с опознавательными знаками афганских ВВС разбился на границе Афганистана с Узбекистаном.

Самолет потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший.

Минобороны Узбекистана изучает информацию о крушении, пишет издание «Газета.uz». Официально афганская сторона пока никак не комментировала происшествие с военным самолетом.

Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул исламскую республику и вместе со своей супругой прибыл в столицу Узбекистана. В настоящее время радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) захватило Кабул и контролирует всю территорию страны.

Президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации.