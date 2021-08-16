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Определена новая дата премьеры фильма «Веном 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Новая дата выхода фильма «Веном 2» в кинотеатрах России – 14 октября, ранее премьеры картины несколько раз переносили.

Вторая часть супергеройского боевика развернется через год после событий предыдущего фильма. Журналист-следователь Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями.

Брок пытается возродить свою карьеру, беря интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудачной казни.

Режиссером продолжения стал Энди Серкис, главные роли также сыграли Том Харди, Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон (суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж).

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