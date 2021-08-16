Линдеманн обидел Эрмитаж коллекцией NFT-токенов

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил NFT со своими изображениями. Серия представляет собой видеоролики и анимированные фотографии, снятые в Эрмитаже. Но руководство музея обвинило музыканта в недобросовестном использовании имени Эрмитажа.

В мае Эрмитаж разрешил Линдеманну в музее съемку клипа на песню «Любимый город». Сейчас артист выпустил серию NFT с цифровыми изображениями, сделанными в Эрмитаже во время съемок.

«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием «Hermitage Edition», не было и не могло быть согласовано с музеем», — говорится в Telegram-канале Эрмитажа.

Проблема обострилась, когда представительство музея выслало Линдеманну предостережение о нарушении лицензионной политики Музея на стадии анонса его проекта «NFTill», но не получило отклика.

«Можно было бы сослаться на непроработанность мирового законодательства в этой сфере или банальное незнание. Но дело в том, что господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе», — заключили представители музея.