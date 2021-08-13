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Примета августа: много рябины – к холодной зиме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рябина созрела в Сибири, местные жители отмечают, что в этом году ее особенно много. Согласно народной примете, ранний и богатый урожай рябины предвещает холодную зиму.

«Уродилось много рябины – значит, готовься к холодной зиме», – гласит народная примета. На Руси считали, что, если рябина рано и хорошо плодоносит, то это природа «делает запасы» к зиме для животных и птиц, чтобы они пережили холода.

«Да, есть такая примета. Не знаю, на чем она основана, наверное, на каких-то многолетних наблюдениях. С точки зрения науки она никак не объясняется. Были случаи, когда зима была теплой, а рябины было много», – прокомментировала начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

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Жизнь #Гео #Природа #Приметы
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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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