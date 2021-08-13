Примета августа: много рябины – к холодной зиме

Рябина созрела в Сибири, местные жители отмечают, что в этом году ее особенно много. Согласно народной примете, ранний и богатый урожай рябины предвещает холодную зиму.

«Уродилось много рябины – значит, готовься к холодной зиме», – гласит народная примета. На Руси считали, что, если рябина рано и хорошо плодоносит, то это природа «делает запасы» к зиме для животных и птиц, чтобы они пережили холода.

«Да, есть такая примета. Не знаю, на чем она основана, наверное, на каких-то многолетних наблюдениях. С точки зрения науки она никак не объясняется. Были случаи, когда зима была теплой, а рябины было много», – прокомментировала начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.