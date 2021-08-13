ЦРУ задумалось о создании спецотдела по Китаю

Центральное разведывательное управление США рассматривает возможность создания независимого центра по разведывательной деятельности в Китае.

ЦРУ хочет создать такое подразделение, чтобы иметь более полное представление о деятельности одного из главных стратегических противников США, пишет агентство Bloomberg.

Организация такого центра по Китаю может усилить фокус ЦРУ на стране, которая раньше изучалась управлением как часть более широкого региона.

Предположительно, новое подразделение обеспечит достаточное финансирование, количество сотрудников и более сконцентрированное внимание на вопросах, связанных с КНР.