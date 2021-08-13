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Метеоролог заявил о «новом» климате в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Климат в России за последние десятилетия существенно изменился, метеорологи готовят обновленную характеристику, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Условно принимаемые за норму средние показатели температуры, количества осадков и их интенсивности, а также другие климатические данные высчитываются на основе наблюдений метеорологов и климатологов за 30 лет. Сейчас специалисты живут по «старому» климату, но в этом году должны быть опубликованы данные по «новому», рассказал Леус в интервью радио Sputnik.

«До сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать "новый" климат. Но Росгидромет новые характеристики пока не утвердил и не опубликовал», — уточнил специалист.

Пока нет общей картины по всей России, в качестве примера климатических изменений он привел Москву. Например, в последнем месяце лета погода в столице стала теперь более теплой и дождливой.

«По "старому" климату в августе в Москве было 10 дождливых дней и 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса. При "новом" климате дождей стало чуть больше, их теперь выпадает 78 миллиметров. Всего на миллиметр больше, но при этом количество дней с осадками сейчас составляет 15, то есть у нас каждый второй день должен идти дождь — это заметный рост», — объяснил Леус.

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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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