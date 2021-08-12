Опубликован трейлер первой экранизации рассказа Солженицына

Трейлер фильма «Иван Денисович», первой российской экранизации рассказа Солженицына, появился в Сети.

«Иван Денисович» расскажет историю солдата, который после освобождения из немецкого плена оказывается заключенным в своей собственной стране. В лагере его ждут тяжелая работа, несправедливость, голод, унижение и страх.

Режиссером картины выступил Глеб Панфилов («В круге первом», «Васса», «В огне брода нет»). Он же написал сценарий киноадаптации. Главную роль в ленте исполнил Филипп Янковский.

Также в фильме также снялись Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Сергей Карякин, Александр Коротков, Владимир Еремин, Михаил Хмуров и Инна Чурикова. Фильм «Иван Денисович» выйдет в кинотеатрах 23 сентября.