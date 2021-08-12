НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Опубликован трейлер первой экранизации рассказа Солженицына

Источник:
Sibnet.ru
194 0

Трейлер фильма «Иван Денисович», первой российской экранизации рассказа Солженицына, появился в Сети.

«Иван Денисович» расскажет историю солдата, который после освобождения из немецкого плена оказывается заключенным в своей собственной стране. В лагере его ждут тяжелая работа, несправедливость, голод, унижение и страх.

Режиссером картины выступил Глеб Панфилов («В круге первом», «Васса», «В огне брода нет»). Он же написал сценарий киноадаптации. Главную роль в ленте исполнил Филипп Янковский.

Также в фильме также снялись Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Сергей Карякин, Александр Коротков, Владимир Еремин, Михаил Хмуров и Инна Чурикова. Фильм «Иван Денисович» выйдет в кинотеатрах 23 сентября.


Еще по теме
Озвучен актерский состав сериала «Как я встретила вашего папу»
Актер из «Аватара» пообещал восторг зрителям будущих фильмов
Фильм ужасов «Не дыши 2» выходит в прокат
Съемки приквела «Голодных игр» начнутся в 2022 году
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Водитель перевернувшегося в Кузбассе автобуса отдал руль пассажиру
Насильникам и убийцам девочки в Красноярском крае вынесли приговор
Колбаса и Факел Революции нашлись на карте Новосибирской области
Видео тонущей в луже машины собрало 500 тысяч просмотров
Самое популярное
Депутат Госдумы призвал увеличить рабочую неделю
Перечислены лучшие места для выживания при гибели цивилизации
Бюджетникам запретят иностранные мессенджеры
Польша встревожилась угрозой «единства русских и украинцев»
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Grossmeister38rus

Очередное сфабрикованное дело. навальный полит заключенный
Sibnet.Ru