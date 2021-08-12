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Ученые нашли следы загрязнения Байкала краской

Источник:
Sibnet.ru
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Загрязненная почва с побережья Байкала
Фото: © ЛИН СО РАН

Ученые Лимнологического Института СО РАН (ЛИН) провели анализ воды и почвы, отобранных с пляжной зоны острова Ольхон на участке побережья от Хужирского пляжа до бухты Песчанка.

Результаты исследования пробы воды показали, что в ней содержится небольшое количество фрагментов фито- и зоопланктона, и пыльцы растений. Содержание в образцах воды нефтепродуктов соответствует среднему в Байкале.

Наибольший интерес у ученых вызвала маслянистая субстанция. Это, как выяснилось, синтетические жирные карбоновые кислоты, которые применяются в производстве смазок, пластификаторов, ПАВ, мыла, красок.

Исследователи пришли к выводу, что в акватории Малого Моря в районе поселка Хужир произошло загрязнение лакокрасочной продукцией воды Байкала прибрежной части на протяжении около 22 километров.

Помимо этого, ученые обнаружили частицы, указывающие на свежее фекальное загрязнение заливов Малого Моря.

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Иркутск #Гео #Наука
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